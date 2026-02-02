Крышу Дома культуры отремонтировали в Мелиоративном

В здании располагаются также библиотека и администрация.
Важное для жителей здание, в котором располагаются Дом культуры, библиотека и администрация, получило новый ремонт кровли. Работы провели в рамках программы поддержки местных инициатив.
Подрядчик успешно выполнил сложные работы по обновлению крыши, что позволит сохранить инфраструктуру и обеспечить комфорт для посетителей культурных и административных учреждений, рассказывает паблик «Республика Карелия».
Всего в 2025 году в Карелии было реализовано 60 проектов в рамках программы поддержки местных инициатив, направленных на улучшение качества жизни в районах республики.
