Крышу школы на севере Карелии очистили от снега и наледи после вмешательства прокуратуры

По требованию прокуратуры Кемского района обеспечена очистка крыши образовательной организации, сообщается в ведомстве.

Прокуратура Кемского района провела проверку образовательной организации и установила, что в здании не производится своевременная очистки кровли от снега и наледи.

В связи с этим прокуратура района внесла руководителю образовательной организации представление, по результатам которого директор издал приказ об уборке прилегающей территории в зимний, весенний и осенний периоды, разработал график осмотра и очистки от снега и ледяных образований кровли здания, заключил договор на оказание соответствующих услуг.

В настоящее время необходимые работы выполнены в полном объеме.

Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в ходе данной проверки прокуратурой района объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона руководителям всех остальных образовательных организаций района.