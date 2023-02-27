Крышу школы на севере Карелии очистили от снега и наледи после вмешательства прокуратуры

По требованию прокуратуры Кемского района обеспечена очистка крыши образовательной организации, сообщается в ведомстве.
Прокуратура Кемского района провела проверку образовательной организации и установила, что в здании не производится своевременная очистки кровли от снега и наледи.
В связи с этим прокуратура района внесла руководителю образовательной организации представление, по результатам которого директор издал приказ об уборке прилегающей территории в зимний, весенний и осенний периоды, разработал график осмотра и очистки от снега и ледяных образований кровли здания, заключил договор на оказание соответствующих услуг.
В настоящее время необходимые работы выполнены в полном объеме.
Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в ходе данной проверки прокуратурой района объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона руководителям всех остальных образовательных организаций района.
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