Крысы крышуют мусорный павильон в Петрозаводске

Жители Петрозаводска жалуются на стаи крыс возле мусорок.
В паблике «Ключевая | Новости района» жительница поделилась фотографиями захламленной мусорки на улице Антонова. На фото хорошо видно заваленные пакетами контейнеры, разбросанный мусор и сухие ветки.
«Внутрь не зайти — крысы и стаи птиц», — посетовала она. — «Из за горы веток уже не видно, едут ли машины».
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