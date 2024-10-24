Крысы крышуют мусорный павильон в Петрозаводске

Жители Петрозаводска жалуются на стаи крыс возле мусорок.

В паблике «Ключевая | Новости района» жительница поделилась фотографиями захламленной мусорки на улице Антонова. На фото хорошо видно заваленные пакетами контейнеры, разбросанный мусор и сухие ветки.

«Внутрь не зайти — крысы и стаи птиц», — посетовала она. — «Из за горы веток уже не видно, едут ли машины».