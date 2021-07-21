Реклама
Прислать новость
Осторожно, стреляет!
Новое
Сегодня 10:17
Небольшие дожди придут в Карелию в четверг
21.07.2021 17:00
Скоропостижно скончался бывший начальник УФСИН Карелии
Сегодня 09:05
В Карелии введен режим чрезвычайной ситуации 10
21.07.2021 21:32

Крысы обрели свой дом на помойке в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
09:06, 22 Июля 2021
фото: Живой Петрозаводск / ВК

Жители столицы Карелии жалуются на масштабную помойку, в которую превратилось место для сбора мусора на Древлянке.

Мусорная площадка на бульваре Интернационалистов в карельской столице завалена отходами. Место привлекает грызунов и раздражает местных жителей. Об этом сообщает паблик «Живой Петрозаводск».

«„Красота“ на бульваре Интернационалистов. С помойки вывозится только мусор из контейнеров. Весь остальной мусор складируется и не вывозится вообще! И это почти центр Древлянки! Рядом детская, спортивная площадки! Крысы поселились там и считают эту помойку своим домом», — говорится в сообщении паблика.

Ранее жительница Петрозаводска рассказала, как кишащая крысами помойка «шуршит и позвякивает».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Двинутый
2021-07-22 11:00:42
Всё у нас через одно место!
Михаил Сав-Кин
2021-07-22 09:50:16
"С помойки вывозится только мусор из контейнеров." А откуда он ещё должен выводиться? "Весь остальной мусор складируется..." Мусор нужно не складировать, а вывозить.
юнипер95
2021-07-22 09:34:16
где Ульянов и Слабунова? Писака Прилепин уже очерк подготовил?
Лана Текучева
2021-07-22 09:32:21
Эту помойку давно пора перенести в другое место, там поблизости магазины, детские игровые площадки и зона отдыха. Неоднократные обращения в администрацию города игнорируются вот уже третий год, сплошные отписки. От смены мееееенеджеров ситуация не меняется. Кто куратор Древлянки?
наташка
2021-07-22 09:29:44
Очередные нытикт
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья
19.07.2021, 11:11
«Ад около поселка Карелии»: пожар в Найстенъярви сняли на видео с борта самолета
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
19.07.2021, 00:17
Лесные пожары в Карелии разрастаются, на помощь готовы прийти пожарные из Санкт-Петербурга

Аналитика

Сегодня 10:50
Обществоведение
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 в «Клиниках на Чайкиной»
Если вы собрались в отпуск и вам срочно требуется ПЦР-тест, то «Клиники на Чайкиной» сделают его профессионально, с грамотно оформленным сертификатом.
Осторожно, стреляет!
Сегодня 10:17
Люди и монументы
20.07.2021 12:54
«Мы умоляли о помощи» 7
20.07.2021 07:48
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы» 12
19.07.2021 16:38
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 5
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»