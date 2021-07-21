Крысы обрели свой дом на помойке в Петрозаводске (ФОТО)

Жители столицы Карелии жалуются на масштабную помойку, в которую превратилось место для сбора мусора на Древлянке.

Мусорная площадка на бульваре Интернационалистов в карельской столице завалена отходами. Место привлекает грызунов и раздражает местных жителей. Об этом сообщает паблик «Живой Петрозаводск».

«„Красота“ на бульваре Интернационалистов. С помойки вывозится только мусор из контейнеров. Весь остальной мусор складируется и не вывозится вообще! И это почти центр Древлянки! Рядом детская, спортивная площадки! Крысы поселились там и считают эту помойку своим домом», — говорится в сообщении паблика.

Ранее жительница Петрозаводска рассказала, как кишащая крысами помойка «шуршит и позвякивает».