«Крысы толпами сидят на помойках в Петрозаводске»

Пользователи соцсетей требуют от чиновников избавить Петрозаводск от крыс.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликовано огромное количество постов о крысах в городе. Пользователи соцсети жалуются, что огромные крысы грызут провода в машинах, залезают в квартиры на первые этажи, нападают на кошек и собак, бегают по улицам и сидят толпами у помоек.

ри этом, по словам горожан, власти Петрозаводска не очень озабочены данной проблемой.

«Весь город заполонили крысы! Руководство города вообще как-то будет реагировать на эту проблему? Во всех районах города полчища крыс, причём не только в темное время суток. Крысы ничего не боятся, бегают по дорогам днем, толпой сидят у помоек, крысы нападают на кошек и собак. На дорогах города множественные трупы раздавленных крыс. Это же полная антисанитария! Чиновники, руководители города, сделайте одно общее нужное, важное для всех дело, поддержите родной город: избавьте город от крыс! Ну реально страшно! За детей наших, за себя, за всех», — написано в паблике города.

Ранее администрация города сообщала, что с 5 по 19 сентября в Петрозаводске пройдет масштабная акция по дератизации.