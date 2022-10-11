Крытая парковка торгового центра в Петрозаводске стала платной

С 1 ноября на парковке в торгово-развлекательном комплексе на Лесном проспекте опустился шлагбаум.

Как стало известно «Столице на Онего», с сегодняшнего дня, 1 ноября, крытая парковка торгово-развлекательного центра «Лотос Плаза» стала платной.

Бесплатно оставить автомобиль на крытой парковке можно на 2 часа, каждый последующий час обойдется автомобилистам в 100 рублей.

Ранее администрация торгово-развлекательного центра предупреждала, что введет плату за парковку.