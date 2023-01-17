Крытый каток на севере Карелии закрыли из-за теплой зимы

Каток в Костомукше закрыт по причине слишком теплой погоды.

Крытый каток «ФОК Костомукша» закрыт с сегодняшнего дня, говорится в официальном паблике.



«Дорогие наши гости! С 25.01.2023 каток закрывается в связи с теплой зимой! Очень надеемся, что зима еще покажет себя», - говорится в сообщении.



Отметим, 25 января термометры в городе горняков показывают плюсовую температуру.



Также отметим, каток под названием «ФОК Костомукша» открылся 24 января 2017 года.



Два ледовых поля общей площадью более двух тысяч квадратных метров располагаются в здании на улице Антикайнена, 14.