Ксения Собчак заявила о выпадении волос и зубов

Беременность, по мнению телеведущей, неблагоприятно влияет на организм женщины.

Журналистка Ксения Собчак и певица Светлана Лобода устроили жаркий спор. Знаменитости разошлись во мнениях, после чего одна из них сделала неожиданное признание, пишет издание "Дни.ру".

Ксения Собчак брала интервью у вокалистки. Светлана Лобода поведала, что, несмотря на плотный рабочий график, о себе старается не забывать. Для сохранения молодости и красоты артистка пьет биотин и делает мезотерапию лица, шеи, рук и волосистой части головы.

Светлана Лобода подчеркнула, что старости не боится. Артистка представляет себя матерью большого семейства.

Между тем Ксения Собчак отметила, что частые роды приближают старость. Беременность, по мнению теледивы, неблагоприятно влияет на организм женщины.

"Я молодею после родов", – не согласилась Лобода, чем вывела Собчак из себя.

"Я это тоже слышала до родов. У меня выпали все волосы, посыпались все зубы, как человек, который пережил радиацию. Я еле-еле прихожу в себя", – посетовала Ксения Собчак в ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".