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Новости. Общество
19:10, 27 Сентября 2019
фото: © Starface

Ксения Собчак зарабатывает в девять раз больше своего нового мужа

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Телеведущая значительно обошла по доходам Константина Богомолова.

Дочь видного политика и известной артистки росла в обеспеченной семье. Ксения вполне могла бы ничего не делать и жить безбедно. Однако она – нетипичная представительница золотой молодежи. Звезда также опровергает стереотипы о блондинках. Собчак знает цену деньгам и виртуозно умеет их зарабатывать.

Ксения не раз отмечала, что много и упорно работает. По ее скромным признаниям, она получает три-четыре миллиона рублей в месяц. Однако, по данным Forbes, годовой доход у Собчак весьма внушительный: 1 млн долларов – это около 64 млн рублей, пишет Cosmopolitan. 

Собчак шутит, что больше нее свадеб провел только Иван Ургант. Сейчас Ксения из-за занятости не так часто берется за работу на банкетах. Она соглашается только если гонорар внушительный. Ее услуги при этом стоят от двух до четырех миллионов рублей в зависимости от времени и задачи.

У Константина Богомолова дела обстоят гораздо скромнее. Его общий годовой доход около 7 млн рублей. В прошлом году он заработал в девять раз меньше своей нынешней супруги. 

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