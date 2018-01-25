Ксению Собчак раскритиковали за "бабушкин наряд"

В Instagram 36-летняя Ксения Собчак похвасталась модными "обновками", а подписчики не оценили наряд и назвали молодую ведущую "баба Дуся".

Образ ведущей состоял из блузки Chloe, юбки и кардигана Rochas, а также туфель Marni, и напомнил интернет-пользователям наряд пожилой учительницы, пишет lady.

Как объяснила свой выбор Собчак, которая обычно предпочитает гламурные или элегантные образы, на этот раз она ставила перед собой задачу "выбрать что-то теплое и строгое одновременно".

Но пользователи Сети не оценили перемены в стиле звезды и принялись пошучивать над ней.

"Моя бабушка так же одета", "Может, я в моде не разбираюсь, но простите меня, это баба Дуся", "Только не это… Я до сих пор помню эти жуткие воротнички из детства у моей мамы", "У меня такая одежда бесплатно на даче пылится", "Старая училка", — написали они.

Впрочем, нашлись и те, кто посчитал образ Собчак элегантным и удостоил комплиментов ее "бесконечные ноги".