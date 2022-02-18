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Кто борется за пост главы «петрозаводской Рублевки»

Новости. Политика
08:50, 20 Февраля 2022
фото: фото: © ТАСС

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Самая высокая конкуренция на мартовских муниципальных выборах в Карелии наблюдается в Деревянском сельском поселении.

Деревянское поселение - это самый «лакомый» кусочек Прионежья с самой дорогой недвижимостью в окрестностях карельской столицы. На кресло главы «петрозаводской Рублевки», как еще порой называют это поселение, нашлось с десяток желающих, но троим из них территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации.

Любопытно, что среди тех, кто был в итоге допущен до участия в предвыборной гонке, оказался экс-глава муниципального образования Олег Дякин. Дякина вполне можно назвать ветераном избирательных кампаний в Карелии — он баллотировался прежде и от «Единой России», и от «Справедливой», и как самовыдвиженец. Однако на старт новой гонки бывший глава поселения решил выйти без партийной поддержки.

Вместе с Олегом Дякиным в борьбе за пост руководителя муниципального образования участвуют еще два самовыдвиженца — юрисконсульт Управления лесного хозяйства Минобороны РФ Олег Антропов и директор районной спортшколы, депутат сельского совета Олег Гаврилюк. Интересно, что свой нынешний депутатский мандат господин Гаврилюк получил в качестве кандидата от «Единой России», но на выборы главы Деревянского сельского поселения эта партия выдвинула другого кандидата - работника местной администрации Андрея Романова.

Своих участников на борьбу за «петрозаводскую Рублевку» выставили еще три парламентские партии. Коммунисты выдвинули заместителя директора «Центра кадастровых услуг» Александра Чуканова, «справедливороссы» - депутата местного совета, пенсионера Алексея Вострикова, а либерал-демократы - временно неработающую жительницу Петрозаводска Екатерину Дакшевич.

В целом, компания получилась пестрой, чего не скажешь о досрочных выборах глав двух других муниципальных образований Карелии.

Подробнее о мартовских выборах в Карелии читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гражданин
2022-02-20 09:29:53
Как можно назвать людей прыгающих с партии в партию ради заветного мандата или кресла чинуши ?
От таких людей надо держаться подальше.
Они ради будующих возможностей пойдут на все !
Выбирать надо обычного человека - жителя поселка.
нетюлень
2022-02-20 09:28:09
О чём страсти? Новый закон о МСУ, о котором ТВ помалкивает, уничтожит это МСУ. Даны сверху будут старосты, то-то радость...
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