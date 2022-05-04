Кто из депутатов Карелии заработал больше всех в 2021 году?

«Столица на Онего» изучила декларации депутатов и сенаторов из Карелии и выяснила, у кого из них самые высокие доходы.

Депутаты и сенаторы, представляющие Карелию, опубликовали отчеты о своих официальных доходах за 2021 год, в которых указали сумму прибыли и перечислили имущество семьи. Документы опубликованы на порталах органов власти. Самым богатым депутатом регионального Заксобрания оказался Леонид Лиминчук, указавший в своей декларации доход, превышающий 202 млн рублей. В Петросовете на первую строчку рейтинга вышел Дмитрий Ивасько с 16,7 млн рублей прибыли. Однако абсолютным чемпионом в «гонке деклараций» следует признать сенатора от Карелии Игоря Зубарева, заработавшего в прошлом году свыше двух миллиардов рублей.

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