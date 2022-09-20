Кто из родственников мобилизованных может приостановить платежи по кредитам

На портале «Объясняем РФ» опубликованы ответы на часто возникающие вопросы о кредитных каникулах для мобилизованных граждан и их семей

Закон о кредитных каникулах, который прияла на прошлой неделе Госдума РФ, продолжает вызывать множество вопросов как у самих участников СВО, так и у их семей. Публикуем ответы на некоторые из них с подробными разъяснениями.

1. Что такое кредитные каникулы? Означают ли они списание долга?

Кредитные каникулы позволяют заемщику временно приостановить платежи по кредиту или займу. Долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, а также если он получит инвалидность 1-й группы. Кредиты и займы членов его семьи также должны быть списаны в этих случаях. Эта норма распространяется на ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года.

2. Кто имеет право на кредитные каникулы?

На кредитные каникулы имеют право участники специальной военной операции,

– военнослужащие, мобилизованные в Вооруженные силы;

– военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах по контракту, а также в войсках национальной гвардии;

– сотрудники спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры и других органов, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона №61-ФЗ «Об обороне»

– сотрудники пограничной службы, находящиеся на территории России и обеспечивающие проведение специальной военной операции;

– добровольцы (лица, заключившие контракты о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы).

Также кредитные каникулы могут взять члены их семей.

3. Кто относится к членам семей военнослужащих?

Это супруги, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме; лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.

4. По каким кредитам предоставляются каникулы?

По всем потребительским кредитам и займам (включая ипотеку, а также кредитные карты), которые заемщик взял до мобилизации или до начала участия в специальной военной операции. Также кредитные каникулы распространяются на все кредиты и займы, взятые индивидуальными предпринимателями, которые были мобилизованы или участвуют в специальной военной операции как добровольцы. Размер кредита и займа, а также их количество не имеют значения.

Найти подробную информацию о мобилизации и кредитных каникулах можно на портале «Объясняем.РФ».