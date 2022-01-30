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Кто контролирует мусорный бизнес в Карелии?

Новости. Общество
16:55, 30 Января 2022
фото: Владимир Кванин, Иван Новиков / © «Столица на Онего»

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После ареста за дачу взятки руководителя ООО «Карельский экологический оператор» Ивана Новикова у нас накопилось много вопросов к его непосредственному начальнику - генеральному директору ООО «МЦЕ Инвест Рус» Владимиру Кванину.

С учетом большого общественного резонанса уголовного дела Ивана Новикова, мы решили побеседовать с одним из его непосредственных руководителей, генеральным директором ООО «МЦЕ Инвест Рус», 50-летним Владимиром Кваниным.

Напомним, что в начале 2021 года ООО «МЦЕ Инвест Рус» - дочерняя фирма компании из Чешской республики «МЦЕ Инвест Интернешнл» - купило 51,06 % доли подконтрольного правительству Карелии ООО «Автоспецтранс» - нынешнего КЭО. Остальные 48,94 % доли принадлежат АО «Корпорация развития Республики Карелия».

Почему республика сама явилась инициатором этой спорной сделки, остается только догадываться. В итоге, контрольная доля Автоспецтранса была продана всего лишь за 24 миллиона рублей. В результате, контроль над приносящим немалые доходы мусорным бизнесом (в 2020 году Автоспецтранс получил выручку в сумме 1,1 миллиарда рублей, что на 198 миллионов рублей, или на 23,1% больше, чем годом раньше) в Карелии перешел из государственных в частные руки. При этом, у входящего в состав соучредителей фирмы ООО «МЦЕ Инвест Рус» Владимира Кванина – 2% доли (7,3 миллиона рублей) в ее уставном капитале. Это подтвердил нам сам Владимир Владимирович.

Подробнее читайте в материале «Провокация или глупость?».

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Комментарии

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Гражданин
2022-01-30 17:56:36
Предположим, что наверно бизнес-мафия и близкие к ним люди, чьи фамилии часто мелькают в СМИ.
Гость
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