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Новости. Экономика
15:15, 29 Октября 2019

Кто лишится права платить налоги по-старому: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии

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Индивидуальные предприниматели и юридические лица, реализующие в розницу товары, подпадающие под обязательную маркировку, не смогут с 1 января 2020 года применять единый налог на вмененный доход и патентную систему налогообложения.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, комментируя изменения в федеральном законодательстве.

По ее словам, меховые и обувные магазины, а также аптеки, работающие сейчас на "вмененке" и "патенте" будут вынуждены выбрать для себя другой  наиболее подходящий  налоговый режим, а также заранее сообщить в налоговую инспекцию о переходе на иной режим налогообложения.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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