Кто лишится права платить налоги по-старому: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, реализующие в розницу товары, подпадающие под обязательную маркировку, не смогут с 1 января 2020 года применять единый налог на вмененный доход и патентную систему налогообложения.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, комментируя изменения в федеральном законодательстве.

По ее словам, меховые и обувные магазины, а также аптеки, работающие сейчас на "вмененке" и "патенте" будут вынуждены выбрать для себя другой наиболее подходящий налоговый режим, а также заранее сообщить в налоговую инспекцию о переходе на иной режим налогообложения.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".