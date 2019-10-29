15:15, 29 Октября 2019
Кто лишится права платить налоги по-старому: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
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Индивидуальные предприниматели и юридические лица, реализующие в розницу товары, подпадающие под обязательную маркировку, не смогут с 1 января 2020 года применять единый налог на вмененный доход и патентную систему налогообложения.
Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, комментируя изменения в федеральном законодательстве.
По ее словам, меховые и обувные магазины, а также аптеки, работающие сейчас на "вмененке" и "патенте" будут вынуждены выбрать для себя другой наиболее подходящий налоговый режим, а также заранее сообщить в налоговую инспекцию о переходе на иной режим налогообложения.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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