Россиянам рассказали, кто получит самую большую пенсию

Экономист Иванова-Швец объяснила, что на размер пенсии влияет не зарплата, а накопления.

Самые высокие пенсии в России получают космонавты, заслуженные летчики, госслужащие высокого ранга, а также граждане, участвующие в корпоративных пенсионных программах, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на Людмилу Иванову-Швец, доцента кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова.

По ее словам, размер заработной платы в период работы влияет на выплаты по старости, но не является гарантией самой большой пенсии. Скорее, она есть у тех, кто участвует в корпоративных программах пенсионных накоплений.

Есть различные варианты формирования дополнительной пенсии, при которых работодатель через негосударственные пенсионные фонды делает отчисления на счет работников, уточняет «Прайм».

«Чем больше стаж работы в компании, тем выше пенсия. Она будет соизмерима с пенсиями рядовых депутатов и чиновников. Размер такой выплаты в среднем — от 50 до 100 тысяч рублей», — говорит экономист.

Больше этой суммы в России получают космонавты, заслуженные летчики, госслужащие высокого ранга. Их пенсии могут достигать нескольких сотен тысяч рублей в месяц.

Рядовые работники тоже могут претендовать на повышенную пенсию. Для этого необходимо с начала трудовой деятельности целенаправленно делать накопления и инвестировать их. Если у человека высокая зарплата, то он относительно быстро может накопить 5 миллионов рублей, — а это уже обещает неплохой дополнительный доход, пишет «Прайм».

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