«Кто проектирует, строит, ремонтирует!» - глава Карелии поздравил дорожников с праздником

Артур Парфенчиков поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства.

Глава Карелии на своей странице в соцсети поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства.



«Сегодня в Карелии рекордные объемы строительства. Только в этом году — 480 километров дорог. А еще — мосты и путепроводы», — написал руководитель региона.

Артур Парфенчиков поблагодарил всех, кто проектирует, строит, ремонтирует и пожелал дорожникам здоровья и всех благ.

Кроме того, глава преспублики опубликовал в своем профиле видео.

«Время, вперед! Мне кажется, именно эта композиция сегодня передает темпы нашего строительства», — отметил он.