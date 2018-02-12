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Новости. Общество
15:13, 12 Февраля 2018

Кто стоит за карельскими телеграм-каналами, посвященными политике?

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Политические телеграм-каналы продолжают набирать популярность в Карелии.

Практически каждую неделю появляются новые, отличающиеся на старте друг от друга, пожалуй, только прикольностью названия и самоописанием. Те из них, кто производит оригинальный контент и стремится выдержать заранее выбранную стратегию позиционирования, рано или поздно преодолевают планку в сто подписчиков. После этого траектории роста полностью зависят от профессионализма авторов, а иногда и целых редакций, которые воспринимают ведение телеграм-каналов в качестве инструмента влияния на ход протекающих политических процессов.

Информация из карельских политических телеграм-каналов не часто попадает на новостные ленты республиканских информационных агентств и Интернет-изданий, хотя, конечно, это вопрос времени и своеобразного привыкания. Пока авторы и ведущие каналов, вероятно, довольствуются тем, что вышли на отметку в 150+, а это фактически и есть региональная VIP-аудитория, состоящая из лиц, принимающих политические решения.

Для Карелии нет резона в составлении рейтингов политических телеграм-каналов, так как на "рынке" присутствуют лишь два из них. И, скорее всего, их аудитории практически полностью совпадают.

Подробнее читайте здесь.

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