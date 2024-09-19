«Кто-то сдался»: в Петрозаводске в октябре выкинули новогоднюю елку

На Зареке в октябре обнаружили выброшенную новогоднюю елку.

Искусственную новогоднюю ель выбросили на Зареке. Соответствующее фото опубликовали сегодня, 1 октября, в группе «Сводки Петрозаводска».

«На Зареке кто-то сдался и выкинул ёлку. Совсем немного не дотерпел», — прокомментировали фотографию в паблике.

В комментариях читатели заметили, что елку можно было донести до помойки. Кроме того, она оказалась не единственной — в Пятом поселке накануне тоже выбросили ель.