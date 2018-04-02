Кто в Карелии платит налоги больше всех

Министерство финансов составило список крупнейших налогоплательщиков республики.

В топ-50 вошли организации по итогам налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Карелия в 2017 году.

Список поделен на несколько разделов по видам деятельности: лесоводство и лесозаготовки, рыболовство и рыбоводство, добыча полезных ископаемых, производство пищевых продуктов, производство, передача и распределение электроэнергии и т.д.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".