Выяснилось, кто в Петрозаводске работает сверх нормы

Как сообщили в пресс-службе SuperJob, в Петрозаводске на большие переработки жалуются маркетологи, учителя и врачи.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос экономически активного населения Петрозаводска. В исследовании участвовали 3 тысячи человек.

Как показал опрос, 56% петрозаводчан систематически перерабатывают – в среднем они трудятся почти на треть дольше, чем положено по условиям трудового договора, рассказали специалисты SuperJob.

Лишь одному из трех петрозаводчан (31%) не приходится работать сверх графика.

Чем больше зарабатывают жители карельской столицы, тем меньше среди них тех, кто никогда не задерживается после окончания рабочего дня. Так, если среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей их 38%, то среди петрозаводчан с зарплатой свыше 80 тысяч рублей – только 29%, уточнили в пресс-службе SuperJob.

Сверхурочно вынуждены работать маркетологи (71%), врачи (65%) и педагоги (60%).

Реже перерабатывают менеджеры по продажам (52%) и операторы call-центров (43%). У тех из них, кто трудился после окончания рабочего дня, переработка составила около четверти рабочего времени, отметили в сервисе по поиску работы.