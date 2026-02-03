Кубок России по автомобильному спорту прошел в Карелии

В Карелии с 30 по 31 января прошли ралли «Лахденпохья 2026», которые одновременно являются этапами Кубка России и Кубка Республики.

Соревнования прошли 30-31 января и стали одним из самых значимых зимних стартов, сообщает Центр спортивной подготовки. Победа экипажа команды «Про Спорт Ралли» на Toyota Yaris GR Rally2 была безоговорочной: они выиграли 5 из 6 спецучастков, опередив ближайших соперников на десятки секунд.





В борьбе за призовые места участвовали чемпион России 2024 года Клим Гаврилов, действующий чемпион Владимир Васильев и другие лидеры прошлых сезонов. Такой состав показывает, почему «Лахденпохья» остаётся одним из самых престижных зимних стартов страны.



В этом году этап в Лахденпохье прошёл раньше стартов чемпионата России, что сделало его идеальной площадкой для подготовки. Пилоты использовали гонку для тестирования техники, обкатки новых автомобилей и «боевой» тренировки на зимних карельских трассах.



Зрители стали свидетелями напряжённой борьбы, где разрыв между первыми местами в отдельных зачётах измерялся секундами: отдельные зачетные гонки стали настоящей драмой — с техническими сходами, сменой лидеров и напряжением до последнего спецучастка.

Ралли «Лахденпохья 2026» в очередной раз подтвердило статус Карелии как региона, способного проводить крупные, конкурентные и зрелищные соревнования высокого уровня.



