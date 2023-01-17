«Куча народу»: жители Петрозаводска пришли на «Гиперборею» ночью (ФОТОФАКТ)

Большое количество людей пришли ночью посмотреть на снежные и ледовые скульптуры, созданные мастерами «Гипербореи».

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото, на которых запечатлел ночных посетителей «Гипербореи».

«Поехал в час ночи посмотреть скульптуры, думал, что пофоткаю, никто мешать хоть не будет, а там – куча народу. Приезжали целые компании, семьи с детьми. Несмотря на мороз, никто не торопился уходить. Но все равно, конечно, все посмотреть удалось. Очень красивые работы», - написал петрозаводчанин отзыв о ночном походе на «Гиперборею».

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