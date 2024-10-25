«Куда бредёт одинокий лосёнок?»: лесной великан попал на камеру на севере Карелии

фото: © Скриншот с видео от Заповедника «Костомукшский» / VK

Скрытая камера запечатлела сохатых в нацпарке Карелии.

Сохатые вновь попали на скрытую камеру в Нацпарке «Калевальский» на северо-западе Карелии. Кадры были выложены в паблике природоохранной территории.

На этот раз в объективе камеры красовалась небольшая лосиная семья.

«Куда бредёт одинокий лосёнок? Не переживайте, он не один, он идёт за мамой», — успокоили в паблике.