«Куда бредёт одинокий лосёнок?»: лесной великан попал на камеру на севере Карелии

Скрытая камера запечатлела сохатых в нацпарке Карелии.
Сохатые вновь попали на скрытую камеру в Нацпарке «Калевальский» на северо-западе Карелии. Кадры были выложены в паблике природоохранной территории.
На этот раз в объективе камеры красовалась небольшая лосиная семья.
«Куда бредёт одинокий лосёнок? Не переживайте, он не один, он идёт за мамой», — успокоили в паблике.
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