Куда можно сдать старые покрышки в Петрозаводске, чтобы не нарваться на штраф

Бесплатный пункт приема старых покрышек работает в Петрозаводске на Вытегорском шоссе.

Как сообщили в «Карелприроде», старую резину можно сдать бесплатно. Но если кто-то выбросит покрышки на контейнерную площадку, ему грозит штраф.

Автомобильные покрышки ˗ это отходы IV класса опасности. Захоронение отработанных шин, а также их размещение в лесах, на контейнерных площадках (в том числе в отсеках для КГО), использование в обустройстве газонов и клумб запрещено.

Физическим лицам необходимо передать их в организации, занимающиеся вывозом данного вида отходов, а юридические лица должны заключить отдельный договор с региональным оператором по обращению с ТКО.

В случае несоблюдения требований законодательства, предусмотрены штрафы. Для граждан сумма штрафа составит от 1 до 2 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 250 тысяч рублей.

В Петрозаводске бесплатно сдать использованные автомобильные шины можно в ПМУП «Автоспецтранс» по адресу: г. Петрозаводск, Вытегорское шоссе, д. 82, телефон +7(8142)57-18-89.

Пункт приема работает без выходных с 9:00 до 16:00.

От одного физического лица принимается не более 4 покрышек.