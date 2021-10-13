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Куда пойдет более 1 млрд рублей налогов, которые заплатят жители Карелии за 2020 год

Новости. Общество
12:02, 13 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Налоговая служба Карелии разослала жителям республики уведомления об уплате имущественных налогов за 2020 год на сумму более 1 млрд рублей.

Об этом сообщили в УФНС по Карелии.

Большая часть начисленной суммы приходится на транспортный налог — 769,7 млн рублей, еще более 235 млн — налог на имущество, более 83 млн — земельный налог.

Заплатить за квартиры, дачи и гаражи, личные автомобили и земельные участки должны боле 300 тыс. жителей республики.

«Все эти средства не покидают регион. Транспортный налог направляется в республиканский бюджет, налоги на имущество физических лиц и землю — в бюджеты муниципальных образований», — пояснили в УФНС.

Заплатить перечисленные налоги следует не позднее 1 декабря 2021 года.

 

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