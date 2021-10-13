Куда пойдет более 1 млрд рублей налогов, которые заплатят жители Карелии за 2020 год

Налоговая служба Карелии разослала жителям республики уведомления об уплате имущественных налогов за 2020 год на сумму более 1 млрд рублей.

Об этом сообщили в УФНС по Карелии.

Большая часть начисленной суммы приходится на транспортный налог — 769,7 млн рублей, еще более 235 млн — налог на имущество, более 83 млн — земельный налог.

Заплатить за квартиры, дачи и гаражи, личные автомобили и земельные участки должны боле 300 тыс. жителей республики.

«Все эти средства не покидают регион. Транспортный налог направляется в республиканский бюджет, налоги на имущество физических лиц и землю — в бюджеты муниципальных образований», — пояснили в УФНС.

Заплатить перечисленные налоги следует не позднее 1 декабря 2021 года.