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Новости. Общество
09:30, 01 Сентября 2018

Куда пойти в Петрозаводске 1 сентября: Новоселье клуба Agriculture, питерская блогерша и концерт "Кутерьмы"

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Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

12.00, антикафе "Квартира" (ул.Горького, д.25). Открытие школы видеоблогеров для детей 8-12 лет. Подробности – тут

14.00, площадка у ТРК "Лотос-Плаза" (пр.Лесной, 47-а). Школьная дискотека "Хайплаза". Создавать атмосферу праздника будут MC Дефис и DJ Sasha Step. Каверы популярных хитов сыграет группа Keep the Brass. Танцевальные коллективы Freaky Chicks, Dance Project, "Северный регион" покажут свои лучшие номера. Будут работать мастер-классы.

15.00, Agriculture_club (ул.Коммунальная, 20-а). Фестиваль еды "Международный ресторанный день". Приглашаются все, кто любит есть и готовить. Подробности – по ссылке.

16.00, Национальная библиотека (ул.Пушкинская, д.5). Открытие Центра детского чтения, который станет результатом объединения Национальной и Детской библиотек Карелии. Среди приглашенных гостей – директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, член Общественной палаты РФ Денис Кирис, автор и переводчик детских стихов Андрей Рафф.

16.00, Agriculture_club (ул.Коммунальная, 20-а). Концерт по случаю новоселья клуба. Выступают: Юрий Жук и Алина Репецкая, СиМа, Никита Анисимов. Вход свободный.

17.00, площадка перед главным корпусом ПетрГУ (пр.Ленина, 33). Жителей и гостей города ждет вечер музыки и танца.

18.00, Парк культуры и чтения (ул.Дзержинского, д.7). Популярный видеоблогер из Петербурга Вика Кисимяка представит свою книгу "АДвокат". 

18.00, Z.Efir (ул.Красная, д.10). Большая вечеринка нового школьного сезона New School Season Ptz. Время устроить крутой рейв в честь начала учебного года! Вход от 150 до 250 рублей.

18.00, "Убежище" (Литейная пл., д.1). Вечеринка Sensation. Лайн-ап: Савин, Лопатин, Ефремов. Вход от 100 до 300 рублей.

19.00, "Чистый вкус" (ул.Кирова, д.19). Акустический концерт Анны Дащинской. Вокал, гитара и тэнк-драм. Мероприятие проводится за donation (каждый платит столько, сколько посчитает нужным).

20.00, Green Street Irish Pub (ул.Герцена, д.35). Новый концертный сезон открывает петрозаводская команда Tin Hills. Слышали ли вы кавера на классику блюза и рок-н-ролла с применением стиральной доски и казу, но при полном отсутствии барабанной установки? Именно таким забавным жанром промышляют Tin Hills.

21.30, "Бегемот" (ул.Дзержинского, д.3). Концерт петрозаводского квартета "Кутерьма". Авторские песни в стилях рок, регги, босса нова, кумбия, латино. Вход – 200 рублей.

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