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Новости. Общество
19:30, 10 Августа 2018

Куда пойти в Петрозаводске 11 августа: День физкультурника, поддержка приюта и танцы

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Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

9.00, стадион "Спартак" (ул. Герцена, 1). Республиканский этап Всероссийской акции "Оздоровительный спорт в каждую семью". Соревнования по мини-футболу среди команд людей с ограниченными возможностями.

9.00, стадион "Юность" (пр. К. Маркса, 4А). Ультра-трейл "Фонтаны". Забеги на дистанции 50, 25, 10 км. Участников ждут: невероятная трасса из самого центра города к уникальному природному фонтану сквозь карельскую тайгу, эксклюзивная медаль финишера каждому участнику, фирменная футболка мероприятия (для участников на 50 км и 25 км), питание после финиша, баня.

11.00, стадион "Спартак" (ул. Герцена, 1). Торжественное открытие Дня физкультурника. Всероссийские соревнования по уличному баскетболу "Оранжевый мяч-2018".

11.00, пос. Эссойла Пряжинского района. Межрайонный фестиваль "Карельские мужские игры". В программе — спортивные соревнования и состязания по народной игре кююккя, стрельбе из лука, силовые единоборства, перетягивание каната, а также выступление фольклорных коллективов.

11.00, пос. Верховье, Прионежский район. Республиканский фестиваль по кросс-кантри на горных велосипедах "Шуйские скалы-ХС". https://vk.com/event156973063.

11.15, стадион "Спартак" (ул. Герцена, 1). На волейбольной площадке соревнования по пляжному волейболу "Король и королева пляжа".

12.00, стадион "Спартак" (ул. Герцена, 1). Городской чемпионат по футболу.

14.00, парк культуры и отдыха. Skate Contest DIY. Скейт-контест при участии друзей из Мастерской Cheers garage. Ребята подготовили крутой спот и не менее крутые призы!

14.00, ТРЦ "Лотос Плаза", 1 этаж. Праздник "Модная Школа". Новинки из школьных коллекций, интерактивная развлекательная программа, сюрпризы и подарки.

16.00, Арт-пространство "Двор" (пр. А. Невского, 71). Благотворительный фестиваль в поддержку приюта "Будь другом". На площадке соберутся ремесленники и мастера, которые представят на продажу свои изделия. Вечерний концерт и костюмированная вечеринка в масках животных, мастер классы и многое другое. Все деньги пойдут на развитие приюта!

19.00, Дом кантеле (пр. К. Маркса, 6). Концертная программа ансамбля "Кантеле" "Летим за летом". Билеты от 500 руб.

23.00, клуб-ресторан "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). "Бегемот 1 LOVE". Бесплатный вход.

23.00, арт-пространство "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Первая вечеринка из серии NONOFFICIAL ISSUE. Специальный гость: Eostra (Спб). OFFSEP, CLAMBAKE, VANYA REVIN. 

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