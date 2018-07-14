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Новости. Общество
09:00, 14 Июля 2018

Куда пойти в Петрозаводске 14 июля: Праздник у вепсов, футбол и танцы

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Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

12.00, с. Шелтозеро Прионежского района. Традиционный праздник вепсской культуры "Elon pu" ("Древо жизни").  В этом году тема праздника – "Вода в жизни вепсов". Гвоздем программы станут «Вепские игрища», в которых будут состязаться команды вепсских поселений Карелии и Ленинградской области. В программе мероприятия: бросание на дальность покрышки, поднятие гири, метание ядра, стрельба, мини-футбол, пляжный волейбол.

14.00, стадион "Спартак" (ул. Герцена, 1). Первенство России по футболу МРО "Северо-Запад". Матч "Карелия" (Петрозаводск) – "Автофаворит" (Псков).

17.00, ресторан-караоке "Ели-пели" (ул. Московская, 1). Смотрим большой футбол. Прямая трансляция матча за 3 место: Бельгия – Англия.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Vena Project. Вена -кровеносный сосуд, по которому кровь движется к сердцу. Хотите, чтобы в ваших венах закипела кровь, и ваши сердца забились в бешеном ритме? Тогда добро пожаловать сюда! Лайн-ап: Archy, Vikva, Secret guest.

19.00, Дом кантеле (пр. К. Маркса, 6). Концертная программа ансамбля "Кантеле" "Летим за летом". Билеты от 500 руб.

23.00, клуб-ресторан "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Жара в городе. Бесплатный вход всю ночь для всех.

23.00, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). ORIGINAL DRUMANDBASS. Шесть настоящих джанглистов, которые уже много лет преданы культуре. У каждого свой стиль и подача материала. Все это в одну ночь - просто праздник какой-то! Два танцпола заполняют: Shamaz, Normdj, Atomic, Subtek, Sqweeedvard, Bolshoe Uho.

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