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Новости. Культура
09:00, 16 Июня 2018

Куда пойти в Петрозаводске 16 июня: Юмор в Киндасово, субботник на Перевалке и глубокое даб-путешествие

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Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

9.00-16.00, фестиваль народного юмора в Киндасово (Пряжинский район, д. Киндасово). В гостях – фестиваль "Медолапый – диво леса". В программе – творческие площадки (Распевочная, Этнополяна, Медолапки и др.), соревнования команд, розыгрыш счастливого билета. Будут организованы рейсы по маршруту №135 "Петрозаводск-Пряжа-Киндасово" в 11.00 и 17.00 и дополнительные рейсы по маршруту №135 "Петрозаводск-Пряжа-Киндасово" отправлением из Петрозаводска в 12.30 и 16.00. Вход – 100 р.

11.00, набережная Онежского озера, в районе ротонды. Соревнования для крейсеров и швертботов.

12.00, субботник в парке Шиловка (Перевалка). Парк Шиловка - прибрежная зона реки Неглинки в районе от улицы Чапаева до Муезерской. Сбор на мосту у школы №20 (ул. Олонецкая, 75).

12.00, Кубок Карелии по Кабельному вейкборду (в сторону Деревянного, на выезде из города заправка Экотек (слева), указатель - Яхт-клуб). Открытый контест "Pirate bay". Вейк - это вид спорта, представляющий собой катание на специальной доске, вейкборде, следом за катером или с помощью тяги специальной системы кабелей (канатов) и лебедок (ссылка).

14.00, фестиваль "Мое Прионежье" (Прионежский район, с. Деревянное, лагерь "Дружба"). На фестивале представят свое творчество сольные исполнители, музыкальные и танцевальные коллективы, фольклорные группы и ансамбли Петрозаводска и Прионежского района. Выступит Вадим Якушев, финалист шоу "Голос. Дети" на Первом канале. Будет работать выставка-ярмарка, на которой народные умельцы представят свои рукотворные изделия. Вход бесплатный.

18.00, Национальный театр Карелии, малая сцена (пр. Карла Маска, 19). "Женская" комедия "Хаос" - вторая часть трилогии современного финского драматурга, режиссера и актера Мики Мюллюахо. 

20.00, актовый зал общежития Петрозаводской государственной консерватории (ул. Московская, 1Б). Концерт Altered viola music.

21.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Samosad Bend, aapsylo, S.Friedt, Alisher. Глубокое даб-путешествие с элементами техно, фанка, рэгги, хип-хопа, фолка и эмбиента от заслуженных деятелей психоделического андеграунда и мощных экспериментаторов электронно-акустического звука.

По теме

Музыкальный театр Карелии завершает сезон в воскресенье оперой с шампанским
15.06.18 18:39
Лучшие звонари России вновь соберутся на острове Кижи
15.06.18 15:52
На фестиваль "Моё Прионежье" будут организованы бесплатные автобусы
15.06.18 14:48
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