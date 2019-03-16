Куда пойти в Петрозаводске 16 марта: ГТО всей семьей, возможности Крыма и "Нейромонах Феофан"

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

9.00, манеж ПетрГУ (ул. Герцена), 11.30, стадион "Юность". Фестиваль семейных команд "Мы выбираем ГТО". Муниципальный этап в Петрозаводске.

11.00, 17.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Премьера. С. Маршак. "Кошкин дом". Впервые к этой истории Маршак обратился около ста лет: поставлена она была в Екатеринодарском "Детском городке". История театральная, зрелищная и народная. В ней есть все: мещанское счастье и грандиозный пожар, ложные и истинные чувства, сатира и мелодрама. С 4 лет. От 300 руб.

11.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. Вальдгардт. "Кошкин дом". Музыкальная сказка в одном действии. Премьера. Смешная и поучительная история по сказке С. Я. Маршака - для маленьких зрителей и их родителей. 100-400 руб.

12.00, ДК "Машиностроитель" (наб. Варкауса, 11). Мультимедийное шоу "МультиЗавры" - увлекательное путешествие в мир динозавров. Каждый зритель перед отправлением на остров получит светодиодный браслет - супергаджет для выполнения миссий. От 400 руб. (до 3 лет – бесплатно).

12.00-17.00, Информационный туристский центр Республики Карелия (пр. Карла Маркса, 14). Презентация туристических и оздоровительных возможностей Крыма.

12.30, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Клуб всестороннего развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

14.00, клуб "Arthouse" (ул. Машезерская, 14). Мастер-класс - браслет "Шамбала" в технике макраме. 400 руб. (с сопровождением взрослого + 100 руб.).

15.00, Детская музыкально-хоровая школа (пр. Первомайский д. 4-а). Концерт хора "Заонежские узоры".

16.00, Школа танцев PRO (ул. Муезерская, 15а, стр.11, 3 этаж). Мастер-классы по hip-hop и contemporary. Яков Копанев, Михаил Евграфов (Санкт-Петербург). 600 руб. (1 мастер-класс), 1000 руб. (2 мастер-класса).

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Открытие выставки Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица "Дизайн северных ландшафтов".

18.00, клуб "SOLO" (ул. Коммунальная, 20). FEDUK презентует новый альбом и погрузит Петрозаводск в атмосферу лета.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Другой человек". комедийная мелодрама, полная музыки и высочайшей пробы абсурда, поставлена по одноименной пьесе современного драматурга Петра Гладилина. 400 руб.

19.00, Негосударственный театр "Ad Liberum", сцена театра Дома Актера СТД Карелии (пр. К. Маркса, 19). "Старосветские помещики". Лирическая фантазия в одном действии. "Добрые старички", "добрые люди" - супруги Товстогуб – Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, живущие друг другом и друг для друга в доме, который всегда открыт желающим посетить его. 400 руб.

20.00, клуб "Z.Efir" (ул. Красная, 10). "НЕЙРОМОНАХ ФЕОФАН" с большим концертом по заявкам "ВЕЧЕ". 1200-5000 руб.

20.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). "Барабатека". Большой акустический джем. Вход свободный.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Сергей Ламбрианиди, также известный, как AMANU. До 00.00 вход свободный.

00.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). "Drum and bass". Normdj, Shamaz, Atomic.