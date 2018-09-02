Куда пойти в Петрозаводске 2 сентября: "Калакунда", "Сбормобиль" и мотопробег

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

07.00-16.30, пойма реки Лососинки. Традиционный рыбный праздник "Калакунда". В программе – соревнования по рыбной ловле, торговые ряды, фестиваль карельского меда, мастер-классы, выступления творческих коллективов и др. Полная программа мероприятий – вот здесь.

09.30-18.50, районы Петрозаводска. Экологическая акция "Сбормобиль" для тех, кто разделяет отходы. У населения принимают: макулатуру, пластиковые бутылки, ведра и канистры, упаковки PurePak, алюминиевые банки, пластиковые крышечки от бутылок, а также любые ПЭТ-флаконы от бытовой химии, полиэтиленовые флаконы и канистры объемом не менее 1 литра. Также можно приносить продукты для бездомных животных (рис, гречу, сухие корма, влажные корма в пакетиках). Расписание "Сбормобиля" можно уточнить в паблике мероприятия. Там же можно узнать, как правильно разделять отходы.

10.30, Петрозаводск – Виллагора. Мотопробег "Рубежи Петрозаводска", посвященный Дню обороны Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны. Подробности – по ссылке.

16.00, Музей промышленной истории (ул.Калинина, д.1, стр.1). "Знакомыми улочками". Персональная выставка Кристины Смородовой. "Постоянно совершенствуя свои методы работы масляными красками мастихином на холсте, я открываю себя", - отмечает автор выставки, уроженка Мурманской области, которая с 1992 года живет в Петрозаводске.