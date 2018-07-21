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Новости. Общество
09:00, 21 Июля 2018

Куда пойти в Петрозаводске 21 июля: Автогонки, живой концерт и Пираты Онежского озера

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Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

6.00, площадь Кирова. Танцевальный фотопроект. Команда из профессионального фотографа и хореографа приглашают людей, кто ни дня не может прожить без танца и тех, кто давно мечтал попробовать себя в этом образе. Участие – 900 руб.

11.00, пос. Гирвас, Кондопожский район. Республиканский автомобильный фестиваль "Гирвас-2018".

18.00, набережная Онежского озера. Старт первой гонки Всероссийских соревнований по парусному спорту "Банковский кубок – Онежская регата-2018".

20.00, арт-пространство "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Живой концерт под открытым небом. Свои лучшие песни карельский музыкант Саша Мишкин.

22.00, ресторан-караоке "Ели-пели" (ул. Московская, 1). Караоке-Weekend. Всю ночь любимые песни с душевной арт-группой и зажигательные DJ-сеты.

23.00, клуб-ресторан "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Rum-party "Пираты Онежского озера". Бесплатный вход всю ночь для всех.

23.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). DUBYARD. Поставят и настроят дополнительные сабы для нужного звукового давления. Достанут из закромов правильные чюны и дабплейты и хорошенько все это прогреют! BOLSHOE UHO, NORMDJ, SUBTEK + GUESTS.

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21.07.18 11:46
Все новости

Комментарии

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Leopol'd
2018-07-21 10:46:12
:-)
- Куда пойти в Петрозаводске?
- Езжайте в Гирвас! (100+км)
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