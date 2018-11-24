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Новости. Общество
19:30, 24 Ноября 2018

Куда пойти в Петрозаводске 25 ноября: Лепим из глины, подбираем рифмы, открываем рот

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Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

10.00, детский сад "Апельсин" (Древлянка-5, Скандинавский проезд, 2). Детская велогонка "КСМ на старт!". Веселая гонка на беговелах и велосипедах для ребят от 2 до 13 лет.

11.00, 17.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Ладушки". Камерный спектакль для 13 малышей и их мам на основе русских пестушек.  250 руб.

11.00, Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12). "Музыкальное эхо". Концерты абонементов №16-А и 18-А "От двух до пяти: музыкальные сказки". 11.00 - 2-3 года, 12.00 - 4-5 лет.

12.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Волшебная лампа Аладдина". Таинственная и волшебная история о юном и отважном Аладдине, прекрасной царевне Будур, волшебной лампе и джинне. 250 руб.

12.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс для детей "Лепим из полимерной глины". 400 руб. (все включено).

13.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Академия чтения" приглашает читателей 5-8 лет. Обзор-игра "Слушаем, читаем, рифмы подбираем".

14.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Выставка декоративно-прикладного искусства и народно-художественных промыслов Карелии в рамках межмуниципального фестиваля народного творчества "Эстафета культур".

15.00, Музыкальный театр  РК (пл. Кирова, 4). 100-летие Республики Карелия. Гала-концерт участников Межмуниципального фестиваля народного творчества "Эстафета культур".

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Литературный клуб "СоНеТ". Творческий вечер Олега Гальченко "Онлайн-Контакт".

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Читайте улицы как книги!" – экскурсия-прогулка для любителей истории Петрозаводска по маршруту "Памятные доски городского квартала".

15.00, кафе "Хорошее место" (пр. Первомайский, 2). Квиз "Разумные люди" - интеллектуально-развлекательная викторина. Игра № 20. 300 руб./чел.

15.30, арт-пространство Agriculture_club (Коммунальная 20а). Чемпионат по чтению вслух "Открой Рот". Участники читают вслух на время со сцены отрывки из книг, которые они видят впервые в жизни. Подготовиться заранее невозможно. Участие бесплатное и добровольное.

16.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Клуб любителей Гарри Поттера "Дорога в Хогвартс". Новый фильм о приключениях Ньюта Скамандера, - повод вспомнить такое замечательное занятие, как "Уход за магическими существами".

18.00, клуб "Z.Efir" (ул. Красная, 10). Благотворительный "Фестиваль со смыслом три". W.A.M.S.- кавер команда отлично выступившая на фестивале "Здоровый рок- 2018", "Испуганная нимфа" - очаровательные девушки, играющие драйвовую музыку, "Sweet Diversion" - сладкие девчонки, "Antidote", "Lami" - дебют коллективов, "Straight Away" - отличная музыка и положительные эмоции. Вход свободный.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "№ 13". Пьеса английского драматурга Рэя Куни "№13" написана в 1991 году, удостоена премии имени Лоуренса Оливье как лучшая английская комедия года. 800 руб.

19.00, арт-пространство Agriculture_club (Коммунальная 20а). Проект "Читаем классиков". Аркадий Аверченко. Чтецы: актриса Александра Анискина, преподаватель Надежда Шабликова, журналист Александр Фукс, актриса Светлана Мендюкова, преподаватель Вадим Павлов, актер Александр Довбня, сценарист Лидия Побединская. 200 руб. (студенты и школьники – 150 руб.).

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