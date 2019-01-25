Куда пойти в Петрозаводске 26 января: О Рерихе, Японии и о любви

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

9.30, Курган. Всероссийские молодежные соревнования "Гвардейский Турнир" (совокупность спортивных и киберспортивных мероприятий) по лыжным гонкам в честь Всероссийского дня студента.

11.00, 17.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Премьера. "Серая шейка". По сказке Д. Мамина-Сибсряка. С 3 лет. От 250 руб.

12.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). По произведению Т. Эгнера. Сказка "Приключения в лесу Ёлки-на Горке".

12.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс "Кулон" (ручное ткачество). 350 руб.

15.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Лекция "Пространство цвета и звука в картинах Н.К. Рериха как проявление высшей ответственности художника перед человечеством". Лектор – Ирина Мамонтова (Москва), художник, дизайнер, член Союза художников России.

16.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4), малая сцена. "Мелодии любви". Концерт в одном отделении. В программе – фрагменты из мюзиклов, музыка из отечественной и зарубежной киноклассики и многое другое. Солисты - Наталья Ландовская, Елена Полиенко, Маргарита Чемдуж, Павел Назаров, Вячеслав Хавренок. Партия фортепиано – Елена Леонтьева.

16.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс: воротничок с подвеской-кошечкой. 400 руб. (+100 руб. с помощником).

16.00, философская школа "Новый акрополь" (ул. Мерецкова 8Б, 2 этаж). Японский weekend. Ведут: Евгения Марковская - лингвист, педагог и продюсер документальных фильмов о разных городах и народах мира, путешественница по Японии; Ирина Селиванова - филолог, педагог, поэт и знаток японской поэзии. Лекция (1 час, 150 руб.) и мастер-класс по хайку (1 час, 150 руб.).

17.00, Карельская государственная филармония (Дворец искусств, Кондопога). "Зима. Время чудес". Второй концерт абонемента №32 "Орган плюс". 400-600 руб.

18.00, Дворец творчества детей и юношества (ул. Красная, 8). BEST DANCE SHOW. Лучшие коллективы современной и альтернативной хореографии нашей республики в полном составе и их лучшие номера и шоу-программы. 350 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "№ 13". Пьеса английского драматурга Рэя Куни "№13" написана в 1991 году. Удостоена премии имени Лоуренса Оливье как лучшая английская комедия года. Спектакль с успехом идет на сценах театров всего мира. 800 руб.

19.00, негосударственный театр "Ad Liberum" (сцена ДМШ № 1, пр. Октябрьский, 11). "Двое на качелях". История любви в двух действиях. 450-500 руб.

19.00, клуб "Z.efir" (ул. Красная, 10). Грязный Рамирес (участник нашумевшего хорроркор дуэта SIDxRAM). Скользкие панчи и бешеный флоу, ядовитый бит и грязный дисторшн, агрессивный напор и мощная неразбавленная энергия. 900 руб.

20.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Презентация новинок клуба. Вход свободный.

20.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). ASSENIZATOR'Ы. "Соляга". 150-200 руб.

20.40, BIG "Z-Studio" (Неглинская наб., 44). Z-games. Играем в настольные игры, пьем чай в теплой компании и музицируем. Вход - любая сумма, чай и знаменитые конфетки включены.

23.00, арт-пространство "Культура" (ул. Дзержинского, 3). BASS YOUR FACE: VOL 3 – MARCH 13 (Курск). Коля имеет за собой огромный багаж опыта в написании материала. Его по достоинству оценило большое количество музыкантов со всего земного шара. 300 руб.

23.00, клуб "Z.efir" (ул. Красная, 10). Like.it Party. Вечеринка под модные хиты, живое исполнение молодых талантов ПетрГУ. Отличная возможность отдохнуть и отвлечься от надоевшей зубрежки или отметить сдачу сессии. 200 руб.