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Новости. Общество
19:30, 27 Сентября 2019

Куда пойти в Петрозаводске 28 сентября: Выставка кошек, спектакли, фейерверк

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Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

9.00, ТК "Центральный" (вход с ул. Красной), ТЦ "МАХ" (ул. Антикайнена, 34). Международная выставка кошек.

10.00, спортивный комплекс Курган (пр. Курганский, 3). Первенство республики по общей физической подготовке.

11.00 и 13.00, Театр кукол (пр. Карла Маркса, 19). Спектакль "Мойдодыр". Цена билета – 275 рублей. Продолжительность – 50 минут. Рекомендовано с трёх лет. 0+

11.00, стадион "Спартак" (ул. Герцена, 1). Спартакиада министерств и ведомств по мини-футболу.

11.00, парк "Беличий остров". Профилактическая акция "10000 шагов с врачом".

12.00, стадион "Юность" (пр. К. Маркса, 4А). 40-й юбилейный всероссийский фестиваль по метанию копья "Серебряное копье".

12.00, Coffee Shop ( пл. Гагарина, 1). Завтраки с Tesoro notes.

13.00, ТРЦ "Макси" (пр. Ленина, 14). Баренц Экологический Фильм Фестиваль 2019. Показ фильма "Конец долины это еще не конец мира".

14.00-20.00, площадь Кирова. Праздничные мероприятия, посвященные 75-ой годовщине освобождения Карелии от фашистских захватчиков. 20.00 – праздничный фейерверк.

14.00, Петровский дворец (ул. Красная, 8). Конкурс домашних театров "Театральный калейдоскоп".

15.00, Музей ИЗО (пр. Карла Маркса, 8). Субботний семейный клуб "Краска-БУМ" – мастер-класс "Улитка". Техника: смешанная.

16.00, Национальная библиотека (ул. Пушкинская, 5). В преддверии Международного дня переводчика пройдет творческая программа "Закулисье. Что скрывают переводы?".

16.00, Национальная библиотека (ул. Пушкинская, 5). Открытие выставки работ Марины Никутьевой "Братья наши меньшие". 4 октября – День защиты животных, именно к этой дате приурочена выставка.

18.00, ТРЦ "Макси" (пр. Ленина, 14). Баренц Экологический Фильм Фестиваль 2019. Показ фильма "Фантомная боль." Жанр: Драма, Триллер. Страна происхождения – Германия.

18.30, Национальная библиотека (ул. Пушкинская, 5). Концерт любительского хора филармонии "Музыкальное рандеву".

18.30, Убежище N1 (пл. Литейная, 1). Концерт памяти Степана Бородулина. Перед вами выступят коллективы, в которых Степан участвовал: "Кутерьма", "Алишер и Маракуйя и другие.

19.00, театр Дом Актера (пр. К. Маркса, 19). Спектакль "Старосветские помещики". 12+

19.00, клуб Z.efir (ул. Красная, 10). Сольный концерт группы "Земля Ветров".

20.30, клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). "Истинный Облик" завершает цикл сороколетних юбилеев празднованием дня рождения барабанщика Алексея Веселкова. В честь этого торжества ансамбль исполнит познавательную депрессивно-развлекательную программу из нового альбома "Аврора".

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