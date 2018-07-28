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Новости. Общество
19:30, 28 Июля 2018

Куда пойти в Петрозаводске 29 июля: Дом карельского языка, агрессивные ролики и Пушкин проездом

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Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

10.30, Онежская набережная. Торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику морякам Онежской флотилии.

11.00, село Ведлозеро, Пряжинский район. Дом карельского языка проводит День открытых дверей в честь 6-летия своей деятельности. "Встретим гостей, представим всем желающим нашу работу, пригласим посетить уличное кафе". Спектакль Олонецкого народного театра, панельная дискуссия. Экскурсии по Дому. Подробная программа во вложении. Регистрация на автобус из Петрозаводска - в группе Дома карельского языка.

11.00, устье реки Лососинка. Морской Фестиваль "Большой сбор на Онего". Шлюпочная регата, финальные заезды.

14.00, экстрим-площадка в Парке культуры и отдыха. KARELIAN JAM - городской фестиваль с соревнованиями в дисциплинах - агрессивные ролики, скейтборд, бмх, самокат. Мастер-классы и показательные выступления от профессиональных спортсменов из Санкт-Петербурга.

15.00, кафе "Коты Мира Икс" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс по акварельному скетчингу "Vivе la France" ("Да здравствует Франция"). 350 руб.

19.00, арт-пространство "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Творческая встреча "Пушкин в Похъёле. Проездом". Известный московский поэт, литературный критик и один из самых активных организаторов литературного процесса в России Андрей Коровин, а также поэт, писатель и журналист из Питкяранты Анна Матасова познакомят собравшихся с творчеством, созданным ими за время пребывания в Карелии, - стихами о Севере. Вход свободный.

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