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Новости. Культура
10:10, 03 Июня 2018

Куда пойти в Петрозаводске 3 июня: Марафон, чаепитие в саду и цирк

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Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

С 9.00, площадь Кирова. Петрозаводский марафон. Забеги на разные дистанции по живописному маршруту, вдоль набережной Онежского озера.

12.00, Ботанический сад ПетрГУ (ул, Ботаническая, 35). Праздничное мероприятие "Яблоневый цвет". В программе – концерт, мастер-классы по рисованию, экскурсии по саду, уголок для детей, чаепитие и другое.

15.00, кафе "Хорошее место" (пр. Первомайский, 2). Квиз "Разумные люди".

16.00, площадка в устье реки Лососинки. Митинг "За достойный транспорт". С 4 июня цены на проезд в автобусах вырастут до 28 рублей. Горожан приглашают выразить свой протест против удорожания проезда и, в первую очередь, против сложившейся системы перевозок.

17.00, площадка у ТРЦ "Лотос Плаза" (Лесной проспект, 47). Заключительное представление "Мега Цирка". "Мега Цирк" - российский цирк-шапито с уникальной и динамичной программой, включающей в себя выступления артистов из разных стран мира, световое шоу и чудеса дрессировки. 

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