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Новости. Общество
19:30, 03 Августа 2018

Куда пойти в Петрозаводске 4 августа: Гонки на Кижах, Сабантуй и рыцарские бои

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Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

Остров Кижи, Кижская гавань. Торжественное открытие ХХ Международного фестиваля традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата". Гонки традиционных и современных лодок. Концертная программа с участием оркестра русских народных инструментов "Онего". Награждение победителей.

10.00, набережная Онежского озера, причал. Первый благотворительный йога-марафон в поддержку особых детей. Массовый флешмоб по йоге.

10.00, ул. Чапаева, д.40а, спортивная и детская площадка жилого комплекса "Высокий стандарт". Спортивный праздник от компании "САНА". Стритбол, забег, детская анимация и день открытых дверей.

12.00, Губернаторский парк. Татарский национальный праздник "Сабантуй".

12.00, набережная Онежского озера. Открытие входа на фестиваль исторической реконструкции "Онего. Легенды Севера-2018". Запоминающиеся бои на ристалище, настоящий рыцарский турнир, в котором свое профессиональное мастерство продемонстрируют бойцы со всей России. Кроме того, гости фестиваля смогут посетить другие интересные, познавательные и увлекательные площадки, мастер-классы, а также забавы и соревнования на ловкость, меткость и смышленость. Торговые ряды и фотозона. Взрослый билет - 300 руб. за 1 день. Дети до 14 лет (в сопровождении родителей) - бесплатно.

13.00, Музей изобразительных искусств (пр. К. Маркса, 8). Показ фильма "Айно" (фольклорный танцевально-музыкальный спектакль по мотивам карело-финского эпоса "Калевала", постановка Виолы Мальми), вход по билету на любую выставку.

15.00, Музей изобразительных искусств (пр. К. Маркса, 8). Мастер-класс "Озорной Петрушка" (техника: бумажная пластика, пастель) для детей и взрослых в рамках семейной студии "Краска-Бум" (6+), 200 руб., дошкольник + родитель 300 руб.

23.00, клуб-ресторан "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). День рождения шампанского. первым 50-ти гостям мы готовим welcome-drink. Бесплатный вход.

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