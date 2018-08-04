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Новости. Общество
19:30, 04 Августа 2018

Куда пойти в Петрозаводске 5 августа: Лыжероллеры, древнерусской искусство и фестиваль на пляже

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Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

10.00, Центр активного отдыха "Ялгора". Республиканский фестиваль детского велоспорта "ЯлгораKid".

11.00, трасса спортивного комплекса "Курган". Массовый забег на лыжероллерах. В программе - индивидуальная гонка свободным стилем на лыжероллерах start. Обязательное условие для каждого участника - наличие защитного шлема. Предусмотрено восемь дистанций от 3×1300 до 4×2500 метров.

12.00, набережная Онежского озера. Открытие входа на фестиваль исторической реконструкции "Онего. Легенды Севера-2018". Запоминающиеся бои на ристалище, настоящий рыцарский турнир, в котором свое профессиональное мастерство продемонстрируют бойцы со всей России. Кроме того, гости фестиваля смогут посетить другие интересные, познавательные и увлекательные площадки, мастер-классы, а также забавы и соревнования на ловкость, меткость и смышленость. Торговые ряды и фотозона. Взрослый билет - 300 руб. Дети до 14 лет (в сопровождении родителей) - бесплатно.

13.00, Музей изобразительных искусств (пр. К. Маркса, 8). Показ фильма, посвященного Императрице Марии Федоровне и художнику Алексею Боголюбову, из цикла "Век Русского музея". Вход по билету на любую выставку.

14.00, Музей изобразительных искусств (пр. К. Маркса, 8). Бесплатная экскурсия хранителя коллекции Владимира Платонова по разделу постоянной экспозиции "Древнерусское искусство" (иконы XV-XIX вв.). По входному билету на постоянную экспозицию.

15.00, "Хорошее место" (пр. Первомайский, 2). Квиз "Разумные люди", интеллектуально-развлекательная викторина. 350 руб./чел.

15.00, кафе "Коты мира Икс" (пр. Ленина, 3). Скетчинг "Путешествие". Быстрые зарисовки, стремительные линии в сочетании с акварельными заливками. 350 руб.

18.00, ресторан-караоке "Ели-пели" (ул. Московская, 1). Новая интеллектуально-развлекательная игра "MIND STORM".

18.00, пляж "Пески". Самое дымное событие – кальянный фестиваль "О-2". Битва, лучших кальянных мастеров города в 3 номинациях: 1. Hookah Rematch Ultimate. 2. Лучшая фруктовая чаша. 3. Лучший авторский кальян. Вход 250 руб.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). ADAEN / Эхополей / Meatall. Вход 200 руб.

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Ольга Бузова инвестировала в свои булки
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