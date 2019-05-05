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Новости. Общество
09:00, 05 Мая 2019

Куда пойти в Петрозаводске 5 мая: В память об Окуджаве и комикс по "Калевале"

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Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

12.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Перед спектаклем театрализованная программа, посвященная Дню Победы. Х.-К. Андерсен. "Стойкий оловянный солдатик". Действие происходит во время войны: выбитые стекла, закопченная буржуйка, за окнами звуки взрывов и военного марша... В комнате играют два мальчика - лирик и физик, и девочка, мечтающая танцевать на сцене… С 5 лет. От 250 руб.

13.15, Dancemylife_School (ДК "Машиностроитель", ул. Московская 1, 2 этаж). Мастер-класс - украшение из фоамирана. 350 руб.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Мы сами себе сочиняем и песни, и судьбы". К юбилею Булата Окуджавы. стихи, песни, и лирические баллады из репертуара Булата Шалвовича прозвучат в исполнении группы "Созвучие".

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). И. Вырыпаев. "Валентинов день". Мелодрама. Зритель попадает в космическую машину времени для путешествия по истории отношений Валентины-Валентина-Кати. Давая возможность окунаться в разные обстоятельства, хватая на лету мелочи, из которых и состоит жизнь, автор спектакля стирает грань между реальностью и сном. От 600 руб.

19.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). И. Штраус. "Летучая мышь". Оперетта в трех действиях. Гениальная музыка Иоганна Штрауса и блестящая пьеса Николая Эрдмана, полная изящества и остроумия. 150 -1300 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Другой человек". Комедийная мелодрама, полная музыки и высочайшей пробы абсурда, поставлена по одноименной пьесе современного драматурга Петра Гладилина. 400 руб.

19.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Арт-фестиваль "Первая ласточка". Беседа с создателем графического эпоса в стиле фэнтези для детей по мотивам карело-финского фольклора и всемирно известной поэмы Элиаса Лённрота "Культура комиксов в 20 в. Адаптация техники комикса и сюжета "Калевалы". Презентация комикса по "Калевале".

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