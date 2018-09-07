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Новости. Культура
19:30, 07 Сентября 2018

Куда пойти в Петрозаводске 8 сентября: Глоба, Истомина и "Звездная киноночь"

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Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

09.00-12.00, стадион "Юность" (пр.К.Маркса). Турнир ветеранов по футболу.

09.40, Петрозаводская губа Онежского озера (ул.Ригачина, 3). Открытие детско-юношеских соревнований по парусному спорту "Осенняя радуга-2018". Участвуют юные яхтсмены в возрасте от 9 до 17 лет в классах: "Оптимист", "Ракета-270" и "Кадет".

Мероприятия форума "КиноМай" (полная программа доступна по ссылке):

- 11.00, Национальная библиотека (ул.Пушкинская, 5). Литературный мастер-класс "Учимся видеть, слышать, писать". Ведущая – киновед, сценарист и продюсер Анна Пендраковская.

- 11.00, Национальная библиотека Карелии (ул.Пушкинская, 5), конференц-зал. Творческая встреча с астрологом, писателем и телеведущей Тамарой Глоба. Вход по пригласительным билетам.  

- 11.00, Городской дом культуры (пл.Кирова, 1). Актерский мастер-класс. Ведущий – актер Андрей Носков.

- 11.00, центр культуры "Премьер" (ул."Правды", 38-в). Встреча с режиссером, художественным руководителем "Ералаша" Борисом Грачевским и показ новых серий детского юмористического журнала.

- 12.00, Городской дом культуры (пл.Кирова, 1). Показ фильма для детей "Это твой день" (2013 г., режиссер Олег Массарыгин). 12-летнему Генке придется за короткое время пройти настоящую школу выживания в экстремальных условиях, спасти сестрёнку, помочь эвакуации людей и отметить свой день рождения, который он встретит настоящим мужчиной.

- 12.00, кинотеатр "Калевала" (Первомайский пр., 2). Показ и обсуждение документального фильма "Правило Кубертена" с участием режиссера фильма – актера Егора Климовича. Картина рассказывает о дисквалификации всех российских легкоатлетов в ноябре 2015 года.

12.00, Академия здоровья (ул.Энгельса, 10). Ярмарка здорового питания. Выставка-продажа. Подробности - здесь

18.00, клуб "Убежище". Арт-фестиваль "Fort.точка".  Вдохновение через разные формы искусства. Вход – 250-300 рублей. Подробности - по ссылке.

20.00, Green Street Irish Pub (ул.Герцена, 35). Концерт группы Robbytails (indie, brit-pop).  Электроакустическая программа. Новые песни, старый запал. Вход свободный.

20.00, Agriculture_club (ул.Коммунальная, 20-а). Можжевельник vol.5. Карельский вечер обжигающего Слова. Андерграундная поэзия и целых три секретных музыкальных гостя. Вход – 150-200 рублей.  

23.00, клуб "Культура" (ул.Дзержинского, 3). Вечеринка с участием Карины Истоминой, которую называют миссионером хип-хоп-музыки в России". Стоимость – 200-400 рублей.

23.30, кинотеатр "Калевала" (Первомайский пр., 2). "Звездная киноночь". Ночной киносеанс из трех фильмов на тему космоса: "Интерстеллар", "Пассажиры", "Гравитация". Билеты – от 200 рублей.

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