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Куда пойти в праздничные дни по «Пушкинской карте»

Новости. Общество
10:41, 06 Мая 2022
фото: © culture.ru

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В Карелии во время празднования 77-летия Победы можно посмотреть военно-исторические фильмы и посетить музеи.

Впереди еще одни длинные выходные и главный патриотический праздник — 9 Мая. В эти дни в Петрозаводске пройдет множество мероприятий для студентов и школьников, которые можно посетить, воспользовавшись «Пушкинской картой».

Напоминаем, что ее могут получить все граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. С 2022 года номинал карты увеличен до 5 тысяч рублей, которые можно потратить на билеты в музеи, театры, галереи, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры.

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, отвечая на вопрос портала «Объясняем.РФ», что в каждом регионе каждое министерство культуры проработало 10 самых значимых событий, которые можно посетить по «Пушкинской карте». Прежде всего, это количество премьер, в том числе в кинотеатрах:

«9 мая — это время семейных походов, семейного отдыха. И нам очень важно, что наши кинематографисты представили премьеры фактически для всех членов семьи: здесь и военно-исторические патриотические драмы — в частности «Крылья над Берлином», это наша замечательная картина; премьера «Первый Оскар», это анимационная картина, можно сказать, выстраданная, первая за 20 лет полнометражная анимационная картина «Союзмультфильма» «Суворов», на которую могут пойти от мала до велика».

Эти фильмы можно будет увидеть и в кинотеатрах Петрозаводска. Кроме того, накануне праздника Победы пройдут показы фильмов «Освобождение. Последний штурм» и «Подольские курсанты». А в музеях города организованы несколько выставок. В Национальном музее действует экспозиция «Брестская крепость. Дорогами памяти».

«Посетители выставки смогут познакомиться с хроникой одного из первых сражений Великой Отечественной войны, прочувствовать трагедию людей, оказавшихся в окруженной крепости, узнать о борьбе и испытаниях, надеждах и вере в Победу. На выставке представлено более 260 фотографий и документов из фондов Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», — сообщает «Культура.РФ»

В этом же музее можно увидеть выставку карельского художника и графика Осмо Бородкина «Память поколений». Он известен как один из первых советских иллюстраторов «Калевала». Однако есть еще одна малоизвестная творческая страница жизни художника — это его работы периода Великой Отечественной войны: зарисовки, наброски и картины художника. Дополнят экспозицию фотографии, документы и фронтовые письма Осмо Павловича к семье, которые также хранятся в фондах Национального музея Карелии.

Ансамбль «Кантеле» представит концертную программу «Песни Победы», а негосударственный театр «Ad Liberum» — спектакль «Эх, дороги» в постановке Снежаны Савельевой.

Полный список фильмов, спектаклей, выставок и концертов, которые можно посетить в Петрозаводске и других городах Карелии по «Пушкинской карте» в праздничные дни, размещен на сайте «Культура.РФ». Просто выбирайте ваш город и формируйте свою программу.

Напоминаем, что оформить «Пушкинскую карту» можно на портале Госуслуг.

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