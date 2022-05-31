Куда пропал дедушка? В городе на севере Карелии исчез памятник Ленину

В карельском городе Сегежа исчез с постамента самобытный памятник вождю революции Владимиру Ленину.

В Сегеже местные жители потеряли памятник Владимиру Ильичу Ленину, который много лет занимал особое место в центре города, вблизи гостиницы «Выг». Пропажа «дедушки» опечалила и удивила сегежан.

«А куда дедушка Ленин пропал?», — задает вопрос автор поста в сообществе «Сегежа online…». На фото, прикрепленном к публикации, вместо монумента — пустота.

Памятник Ильичу — местная сегежская достопримечательность. Если петрозаводский гранитный монумент на одноименной площади Ленина отличается величием, то скульптура в Сегеже, наоборот, тяготеет к простоте и уюту. Сегежский вождь не жестикулирует и вообще лишен эмоционального напора. Он сидит, а не стоит — к тому же, приобняв ребенка. Рядом с Лениным — мальчик в будёновке. Когда вождь и мальчик внезапно пропали, это сильно озадачило сегежан.

В комментариях в соцсети публика размышляла, куда мог подеваться Ильич. Некоторые заявили, что он воскрес и должен отправиться на броневик. Другие предположили, что вождь устал сидеть и ушел полежать в Мавзолей. Третьи предложили искать его в номере «люкс» соседней гостиницы «Выг». Эти версии, как выяснила «Столица на Онего», к действительности не имеют никакого отношения.

Куда все-таки пропал дедушка, читайте здесь.