Куда уходят взносы жильцов домов, исключенных из программы капремонта в Карелии

В Минстрое Карелии объяснили, куда уходят взносы, уплаченные жильцами домов, исключенных из программы капремонта в связи с их аварийным состоянием.

"Мы должны понимать, что работы по признанию дома аварийным тоже достаточно затратные. На это необходимо было Фонду капитального ремонта потратить определенные денежные средства. И те денежные средства, которые собирались собственником ранее, они пошли именно на то, чтобы оплатить работу по признанию дома аварийным", - пояснила в интервью ГТРК "Карелия" замминистра строительства РК Анна Борчикова.

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