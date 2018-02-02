11:39, 02 Февраля 2018
Куда уходят взносы жильцов домов, исключенных из программы капремонта в Карелии
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В Минстрое Карелии объяснили, куда уходят взносы, уплаченные жильцами домов, исключенных из программы капремонта в связи с их аварийным состоянием.
"Мы должны понимать, что работы по признанию дома аварийным тоже достаточно затратные. На это необходимо было Фонду капитального ремонта потратить определенные денежные средства. И те денежные средства, которые собирались собственником ранее, они пошли именно на то, чтобы оплатить работу по признанию дома аварийным", - пояснила в интервью ГТРК "Карелия" замминистра строительства РК Анна Борчикова.
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