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Кудрин: кризисные явления в экономике России продлятся полтора-два года

Новости. Экономика
22:00, 27 Апреля 2022
фото: © oblgazeta.ru

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в сложившихся условиях очень важно «оценить свои силы и ресурсы».

Существующие кризисные явления в российской экономике могут продлиться полтора-два года, заявил в среду глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета законодателей РФ. Об этом информирует ТАСС.

«Неопределенности очень большие. Этот кризис больше, чем кризис 2009 года, больше, чем кризис пандемийный. Мы все должны сегодня почувствовать, что мы вышли на новую черту. Сейчас, конец года и следующий год, то есть почти полтора-два года, мы будем жить в очень сложной ситуации», — сказал он.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что в сложившихся условиях очень важно «оценить свои силы и ресурсы».

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