Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента, пишут "РИА Новости".

Кудрин опубликовал в своем Twitter инфографику Счетной палаты, согласно которой официальный прогноз в октябре 2018 года на рост доходов россиян составлял 3,4 процента.

Инфографика также показывает, что уровень инфляции и темп роста ВВП не соответствует прогнозу. Таким образом, уровень инфляции на конец года достиг 4,2 процента вместо ожидаемых в октябре 2,7 процента, а темп роста ВВП составил 1,5 процента вместо 1,8 процента, прогнозируемых в октябре прошлого года, комментирует "РИА Новости".

"СП дает предварительную оценку на конец года: инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта", — написал Кудрин в своем Twitter.