Кукурузу сомнительного качества завезли в Карелию из Тамбовской области

200 тонн подозрительной кукурузы ввезли в Карелию для кормления диких животных.

Нарушение требований о безопасности зерна выявило Управление Россельхознадзора Карелии.

Индивидуальный предприниматель из Тамбовской области поставил в Карелию кукурузу в пищевых целях (урожай 2025 года, партия 200 тонн). Партия поступила в одно из охотхозяйств Карелии. Имелась декларация о соответствии.

Декларация была принята на основании протокола испытаний, в котором отсутствуют данные о проведенных исследованиях по обязательному показателю безопасности «фумонизин».

— Это группа микотоксинов, продуцируемых микроскопическими грибами. Все виды микотоксинов, в том числе фумонизины способны не только навредить животным, но и создать серьезную угрозу здоровью человека, попадая в продукты питания, — пояснили в ведомстве.

Декларация о соответствии признана недействительной. Нарушителю выдано предостережение о недопустимости несоблюдения обязательных требований законодательства.

Ранее небезопасную кукурузу уже привозили в Карелию из Тамбовской области.