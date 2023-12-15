Культовые хиты 80-х и 90-х прозвучат в центре Петрозаводска

На площади Кирова продолжается масштабный фестиваль KareliaSkiFest.

Спортивный музыкально-гастрономический фестиваль KareliaSkiFest продолжает работу на площади Кирова.

Гостей ждут гастрономические мастер-классы, розыгрыши призов, игровые программы для детей, выступление творческих коллективов на сцене и кульминация праздника – выступление первой солистки группы «Мираж» Светланы Разиной,

С 12 до 13 часов шеф-повар ресторана «Фрегат» из Петрозаводска Дмитрий Ильин приготовит карело-финский суп - лохикейтто и ответит на самые популярные вопросы: как выбрать свежую рыбу, сколько нужно варить суп, чтобы сливки не свернулись, много ли добавлять сливочного масла.

С 13.30 до 15.00 шеф-повар Максим Галецкий из Мурманска приготовит «Помокуху» с треской и палтусом.

Посетители Фестиваля смогут не только посмотреть кулинарные мастер-классы, но оценить на вкус блюда, приготовленные шеф-поварами.

Для всех гостей организаторы Фестиваля приготовили полезнейший насыщенный безалкогольный глинтвейн на основе соков и карельских ягод со специями и медом.

На площадке Фестиваля работают 7 карельских ресторанов. Сегодня их посетители смогут принять участие в розыгрыше призов, который пройдет в 16.30 на сцене Гастрономического Фестиваля. Для участия в розыгрыше, надо совершить покупку в одном из ресторанов, заполнить купон и опустить его в лототрон.

На сцене с 14.00 будут выступать творческие коллективы: вокально-хореографическая студия «ПОКОЛЕНИЕ», студия эстрадного танца «ФИЕСТА», вокальная студия «SOLO», студия эстрадного танца «Форсаж», арт-проект «Новые Имена», ансамбль народной песни «Верея». Прозвучит народная музыка, карельские песни в современных аранжировках, кавер-версии популярных песен.

В 17.00 на сцене Фестиваля выступит Светлана Разина, первая солистка группы «Мираж» - она исполнит легендарные хиты 80-х и 90-х годов.

По словам гостей Фестиваля, они остались с восторге от первого дня мероприятия - было здорово, весело и очень вкусно.

Программу фестиваля смотрите здесь.