Культовый «Терминатор 2: Судный день» возвращается на экраны Петрозаводска!

В петрозаводском кинотеатре «ДК-кино» (ТРЦ «Тетрис», 5 этаж) с 14 октября начался показ легендарного фильма Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день». Эта научно-фантастическая кинолента, выпущенная в 1991 году, до сих пор остаётся одним из самых влиятельных и знаковых произведений в мире кино. Фильм не только задал новые стандарты для своего жанра, но и стал важным этапом в развитии технологий визуальных эффектов.

фото: © Кинотетрис